Altmark und Wendland: Kunstfestival Wagen & Winnen wieder ein Besuchermagnet

Arno, Andi und Christian sorgten in der Alten Brauerei Wande am Eröffnungsabend von Wagen & Winnen 2021 im Wechsel mit ?Les Flics? aus Berlin musikalisch für Stimmung. Das Motto des diesjährigen Kunst- und Kulturfestivals lautete ?Blühender Blödsinn?.

Altmarkkreis - Gudrun Mormann aus Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfahlen hat die weite Anreise zum Kunstfestival Wagen & Winnen nicht bereut: „Ein solches Flair in so einem Gebäude gibt es bei uns nicht mehr“, versicherte die kunstinteressierte Besucherin. Gemeinsam mit Gisa Märgner gehörte sie zu den zahlreichen Gästen, die den gelungenen Auftakt der 9. Auflage des Festivals am Freitagabend in der Alten Brauerei Wande in Salzwedel miterlebten.