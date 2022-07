Altmarkfestspiele enden in Salzwedel grandios

Glückliche Gesichter und Standing Ovations für das Lviv-Symphony-Orchestra, Lika Bibileishvili und Reinhard Seehafer in der Salzwedeler Marienkirche. Sie bildeten das Ende für das Altmarkfestspiele 2021.

Salzwedel - Mit Beethovens fünfter Symphonie, Ravels Bolero und dem Klavierkonzert Nr. 2 von Schostakowitsch fanden die diesjährigen Altmarkfestspiele am 11. September in der Salzwedeler Marienkirche einen würdigen Ausklang, der dem Publikum noch lang in guter Erinnerung bleiben dürfte.