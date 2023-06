Altmarkkreis: Autos und LKW in Durchfahrtsort deutlich zu schnell

Ein Verkehrsschild schreibt Tempo 50 vor. Doch in Durchfahrtsorten wie Ackendorf bei Gardelegen oder Salzwedels Ortsteilen Brietz und Cheine halten sich offenbar nur wenige Fahrer daran.

Ackendorf/Brietz - „Wer in Ackendorf mit Tempo 60 durch die Ortschaft fährt, wird überholt“, ärgert sich AfD-Kommunalpolitiker Sebastian Koch, der dort an der Bundesstraße 71 wohnt. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liege eher bei 70, schätzt der Altmärker, der sich um die Sicherheit von Kindern in seiner Ortschaft sorgt.