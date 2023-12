Der Kreistag des Altmarkkreises Salzwedel bewilligt kostenlose Ausgabe von Hygieneartikeln an Schülerinnen.

Altmarkkreis: Binden und Tampons in weiterführenden Schulen bald umsonst

Tampons und Binden in einer Holzbox.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Damen-Hygieneartikel werden an den weiterführenden Schulen des Altmarkkreises Salzwedel zukünftig den Schülerinnen in den Sekretariaten kostenlos zur Verfügung gestellt. Einem entsprechenden Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und des Kreisschülerrates stimmten am Montag die Abgeordneten des Kreistags des Altmarkkreises Salzwedel beinahe einstimmig zu.