Altmarkkreis debattiert mit Jugendlichen über Demokratie

Was sie im Altmarkkreis von der Politik erwarten und wie sie sich einbringen können, das erarbeiteten Schüler bei der ersten Jugend-Demokratie-Konferenz in Salzwedel.

Salzwedel - Ein hoffnungsvolles Fazit zog Hagen (17) vom Jahn-Gymnasium in Salzwedel nach einem Vormittag, an dem rund 120 Schülerinnen und Schüler von 13 Schulen aus Salzwedel, Arendsee, Kalbe, Gardelegen, Mieste, Klötze, Beetzendorf und Dähre ihre Vorstellungen von Beteiligung an schulischen und politischen Entscheidungen oder beispielsweise an Weichenstellungen für die Mobilität und Digitalisierung auf dem Lande in Arbeitsgruppen zusammengetragen und diskutiert hatten.