Diese Aufzählung ist grausam. Wir berichten trotzdem, auf was die Menschen im Altmarkkreis im Sommer verzichten müssen.

Altmarkkreis l Jetzt auch noch das Forest Jump. Wer sich auf laue Sommernächte bei cooler Musik gefreut hat, wird bitter enttäuscht. Auch wenn es natürlich schon zu erwarten war. Das beliebte Festival am Ortsrand von Pretzier fällt aus, so wie viele andere Großveranstaltungen im Altmarkkreis in diesem Sommer.

Vom 28. bis 30. August wollte sich die Forest Jump-Gemeinde wieder unter den Bäumen ihres Festival-Wäldchens treffen. Doch nun gibt es auch dort die Gewissheit: Gefeiert wird in diesem Jahr nicht. Man will sich solidarisch zeigen und dazu beitragen, die Corona-Krise gut und schnell zu überstehen, erklären die Veranstalter. Gekaufte Tickets werden für das Festival im Jahr 2021 Gültigkeit haben. “Lasst uns das Social Distancing weiter durchziehen, auch wenn es uns allen weh tut und verdammt schwer ist“, heißt es abschließend.

Physischer Schmerz

Deutlich früher mussten die Macher vom Metal Frenzy in Gardelegen das Aus für dieses Jahr verkünden. “Mit fast schon physischem Schmerz müssen wir euch an dieser Stelle mitteilen, dass das 7. Metal Frenzy Open Air vom 11.bis 13. Juni nicht wie geplant stattfinden kann”, vermeldeten sie Mitte April auf der Festival-Homepage. Man unterstütze generell alle Maßnahmen der Bundes- und Landesregierungen, die es ermöglichen, die Pandemie einzudämmen: ”Es tut dennoch weh.”

Und die Liste der Party- und Musik-Highlights, die den Fans im Altmarkkreis in diesem Jahr entgeht, wird immer länger.

Keine Ritter im Burggarten

So wird es auf dem Pflaster der Hansestadt Salzwedel am 16. und 17. Mai keine “Hölle des Ostens” geben. Die Radrenntage, die in den vergangenen Jahren immer mehr Besucher begeisterten, können nicht stattfinden. Anfang Juli sollte sich die Salzwedeler Innenstadt wieder zum Teil in eine mittelalterliche Partymeile verwandeln, im Burggarten wieder Ritter kämpfen und abends Bands und DJs die Bühne stürmen. Aber auch hier war frühzeitig klar: Das Hansefest, vom 3. bis 5. Juli geplant, muss abgesagt werden.

Nicht ganz so groß, aber nicht minder beliebt: Das Weinfest der Stadtgeister (3. bis 6. Juni) ist auf einen unbestimmten Termin verschoben worden und auch das Stadtpicknick, geplant am Sonntag, 7. Juni, im Salzwedeler Burggarten, wurde vorerst abgesagt. „Wenn wir aber die Möglichkeit dazu haben, dann werden wir das Stadtpicknick kurzfristig im Spätsommer oder Herbst – sofern es die Temperaturen zulassen – ausrichten“, erklärte Achim Dehne vom Organisationsteam unlängst bereits in der Volksstimme.

Im Bereich der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf müssen und mussten die Besucher auf zahlreiche Feste im Freilichtmuseum Diesdorf verzichten. So gibt es kein Programm zum Internationalen Museumstag (17. Mai) und auch bei “Folk und Folklore an Pfingsten” prangt das Wort “Entfällt!” auf der Museumshomepage. In Dähre treffen sich jährlich im Juli die Kinder und Jugendlichen des Feuerwehrverbandes Altmarkkreis Salzwedel zum Zeltlager im Waldbad: Auch hier ist das meist sehr spannenden Wochenende abgesagt. Ja, es tut weh.

Der Altmärkische Ökumenische Kirchentag (13.-14. Juni) sowie das Streetballturnier “Körbe gegen Gewalt” (13. Juni) sollten für viel Trubel in Kalbe sorgen. Sie sollten.

Am 10. Juli, so steht es noch im Veranstaltungskalender auf der Internetseite der Luftkurort Arendsee GmbH, soll auf der Bleiche das jährliche Lichterfest die Besucher in die Seestadt ziehen. Veranstalter Mike Wenzel ist noch unsicher und will sich bald bei der Stadtverwaltung erkundigen. Immerhin, ein Hoffnungsschimmer, auf dieser Liste, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit stellt. Denn es ist klar: So viele gewerbliche und private Veranstalter wollten und wollen in diesem Jahr von Hardrock bis Klassik, von Volksfest bis Dorfparty, etwas im Altmarkkreis auf die Beine stellen. Die Ausbreitung des Coronavirus und die Verordnungen zum Schutz der Menschen haben fast alles verhindert.

Hoffnungsschimmer?!

Bei drei Großveranstaltungen besteht noch die Hoffnung, dass sie stattfinden können, berichten die Verwaltungen aus Salzwedel, Gardelegen und Klötze. Der Nysmarkt in Salzwedel (um den 3. Oktober) ist noch nicht abgesagt. Die veranstaltende Werbegemeinschaft wartet die Entwicklungen der nächsten Wochen ab. Auch das Gardelegener Hansefest (18. bis 20. September) ist noch nicht abgesagt. “Wir hoffen noch, und warten die Enwicklung im Mai ab”, sagt Bürgermeisterin Mandy Schumacher. “Die Vorbereitungen zum Martinimarkt (22. bis 26. Oktober) laufen derzeit im normalen Rahmen”, schreibt Kerstin Lilienthal im Auftrag des Klötzer Bürgermeisters. Und sie ergänzt: “Wir hoffen, dass der Martinimarkt durchgeführt werden kann.” Immerhin, ein kleiner Hoffnungsschimmer.