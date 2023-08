Altmarkkreis - Ein Gaststättenbesuch ist eine schöne Auszeit. Ob im Urlaub oder einfach mal so, um dem Alltag für einige Stunden zu entfliehen. „Aber 30 Euro für ein Schnitzel, wer soll das bezahlen können?“, fragt sich Sascha Bannier, Juniorchef im Hotel Deutsches Haus Arendsee. So viel müsste das beliebte Gericht aus seiner Sicht kosten, wenn die aktuelle Forderung der NGG umgesetzt werden würde.

In der Gastro-Branche müsste sich einiges ändern

Deren Regionalgeschäftsführer Holger Willem erklärt, in der Gastro-Branche müsse sich einiges ändern: „Höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten sind der Schlüssel für mehr Personal.“ Für die Zukunft peilt er einen „Gastro-Start-Lohn“ von 3000 Euro brutto pro Monat für alle an, die in der Hotellerie und Gastronomie nach ihrer Ausbildung in einem Vollzeit-Job weiterarbeiten.

23 Stellen für Köche im Altmarkkreis frei

Nach Informationen der Gewerkschaft seien aktuell 23 Jobs als Koch im Altmarkkreis zu besetzen. Aus diesem Problem heraus Löhne weit über dem Tarif zu fordern und das auch für Nachwuchskräfte sei ein „einschneidiges Schwert, das geschwungen wird“, so Sascha Bannier. Mit der Inflation und den explodierenden Energiepreisen würde das eine Spirale in Gang setzen, die sich letztendlich auf den Gast durchschlagen würde. Für Führungskräfte und langjährige engagierte Mitarbeiter sei das angemessen. „Wir zahlen Tarif, aber in unserer Branche wird am Wochenende und nachts gearbeitet mit entsprechenden Zuschlägen, das würde alles exponentiell nach oben gehen“, erklärt er. Mit so einer massiven Erhöhung würde sich das vorhergesagte Gastronomiesterben noch verschärfen.

Geld allein nicht entscheidend für Zufriedenheit

„Ich kann keine 3000 Euro zahlen. Aber ob sich die Mitarbeiter wohlfühlen, bewegt sich nicht nur zwischen Daumen und Zeigefinger“, sagt Annette Lipinski, Inhaberin des Hotels Siebeneichen in Salzwedel. Sie habe gelernt, dass sie auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingehen muss, mit Arbeitszeiten, die zu deren Leben passen, und einem angenehmen sozialen Gefüge. So gebe es bei ihr beispielsweise drei freie Tage pro Woche, wenn das gewünscht sei. „Wir nehmen nur noch das an, was wir können und schaffen. Mehr geht eben nicht“, betont sie. Damit komme sie gut klar, könne sich trotzdem nach vorn bewegen, und ihr Personal sei zufriedener.

„Ich finde das schick, wenn mir die Gewerkschaft sagt, wie ich das bezahlen soll“, sagt Wolfgang Spiewack, Leiter des Hotels Union in Salzwedel. Schon die Erhöhung des Mindestlohns habe um 25 Prozent gestiegene Kosten verursacht. Bei der Rechnung müssten auch die hohen Sozialabgaben berücksichtigt werden. „Und dann fragen mich die Gäste, warum ist das so teuer“, sagt er. Das sei sehr frustrierend. Zudem sollte einmal hinterfragt werden, ob 3000 Euro als Start in den Beruf gerechtfertigt sind.

Leistungsbereitschaft und Engagement als Kriterium

Es komme doch auf die Leistungsbereitschaft und das Engagement der Mitarbeiter an. Ganz abgesehen davon, dass momentan alles teurer werde, angefangen bei den Gema-Gebühren über Lebensmittel bis hin zur Energie.

„Fehlendes Personal ist ein Problem. Es ist kaum möglich, unter der Woche große Veranstaltungen abzudecken. Vor Corona hatten wir nur einen Ruhetag. Seither sind es, auch wegen des Personalmangels, zwei Ruhetage“, sagt Christel Zeitz vom Gasthof Zu den Linden in Immekath. Früher habe die Gaststätte immer zwei Auszubildende gehabt und nun seit langem keine Bewerbungen mehr. Ein Azubi möchte aber demnächst anfangen. Damit seien es dann insgesamt fünf Mitarbeiter.

Dann wird es in Immekath und anderswo keine Gaststätte mehr geben

Zur NGG-Forderung nach 3000 Euro brutto im Monat sagt sie: „Dann wird es in Immekath und anderswo keine Gaststätte mehr geben, weil das keiner bezahlen kann.“

Dieses Problem sieht auch Kevin Schönemann, Inhaber des Hotel Reutterhaus in Gardelegen. Grundsätzlich hätten sich die Mitarbeiter einen guten Lohn verdient, findet er, aber dessen Finanzierung sei kaum möglich, ohne die Preise stark anzuheben, was wiederum zum Verlust von Gästen führe. Doch tatsächlich glaubt er, dass höhere Löhne zumindest ein Anreiz seien könnten, im Gastro-Gewerbe tätig zu werden. Aufgrund der für viele ungünstigen Arbeitszeiten habe man sonst kaum noch Chancen, Personal zu finden.