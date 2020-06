Polizeihauptmeister Norman Wagner kontrolliert einen Autofahrer in Salzwedel. Foto: Cornelius Bischoff

Handy am Ohr, Sicherheitsgurt nicht angelegt: Die Polizei schaut in dieser Woche im Altmarkkreis Salzwedel noch genauer hin.

Salzwedel l „Als ich den Polizisten gesehen habe, ist es mir aufgefallen, aber da war es zu spät“: Die 50-jährige Autofahrerin gibt sich zerknirscht.Nach dem Losfahren hatte die Frau vergessen, den Sicherheitsgurt anzulegen. Nun ist sie ist das zweite „Opfer“, das Polizeihauptmeister Norman Wagner an diesem Morgen auf den Parkplatz an der Lorenzkirche in Salzwedel winkt.

Die Kontrollen, die Beamte des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel am Montag (22. Juni) zwischen 8 und 16 Uhr in der Hansestadt aufgebaut hatten, gaben den Auftakt zu einer Aktionswoche zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr. Ziel der Ordnungshüter ist es, Autofahrer auf die Gefahren hinzuweisen, die von den vielfältigen Möglichkeiten ausgehen, die Aufmerksamkeit beim Fahren auf andere Dinge zu richten.

Klassiker: Handy am Ohr

„Der ‚Klassiker‘ ist das Mobiltelefon“, sagt Norman Wagner. Das Tippen von Nachrichten, Telefonieren oder das Einrichten von Navigations-Programmen führten immer wieder zu vermeidbaren Unfällen. Immerhin sei die Ablenkung des Fahrers Ursache für den Tod jedes zehnten Menschen, der sein Leben bei einem Verkehrsunfall verliert, sagt Norman Wagner.

Es sei erstaunlich auf welche Gedanken Menschen verfallen, sobald sie hinter dem Lenkrad sitzen: Die Erfahrungen der Beamten im Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel reichten von Streitgesprächen bis zur Schönheitspflege. Norman Wagner: „Wir hatten kürzlich eine Frau, die ihre Kinder beruhigt hat und dabei in ein geparktes Auto gefahren ist.“

Warn-Sensor abgeschaltet

Auslöser für die Kontrollen, die die Beamten im Laufe des Tages im Stadtgebiet aufgebaut hatten, war das Benutzen von Mobiltelefonen oder der fehlende Sicherheitsgurt. Norman Wagner schüttelt den Kopf darüber, auf welche Gedanken automobile Menschen verfallen, um dem Gurt zu entgehen, den einige Fahrer als „uncool“ oder „lästig“ empfinden. Es gebe immer wieder Jugendliche, die sich ein einzelnes Gurtschloss besorgen, um damit den Sensor lahm zu legen“, erklärt der Polizist. In modernen Fahrzeugen warnt ein Piepen die Insassen, wenn diese vergessen, einen Gurt anzulegen. Selbst das aber hatte die 50-Jährige Fahrerin aus dem Kreisgebiet nicht an ihre Gurtpflicht erinnert: „Wissen Sie“, gab die Frau dem staunenden Polizisten zu Protokoll, „das habe ich einfach überhört. So wie mein Mann schnarcht, hat mich das Piepen wohl gar nicht gestört.“

Erste Bilanz

Im Ergebnis verzeichnete die Polizei im Altmarkkreis am Ende des Tages 25 Ordnungswidrigkeiten. "Vier der 25 Verstöße lassen sich Pkw-Fahrern zuordnen, welche während der Fahrt ihr Mobiltelefon in Benutzung hatten", berichtet die Polizei. Weitere vier Fahrer hatten wie oben beschrieben, den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Insgesamt sei aber festgestellt worden, dass sich die Verkehrsteilnehmer im Kreisgebiet vorbildlich verhalten.