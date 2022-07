Altmarkkreis Salzwedel: Was eine Expertin einem einem konkreten Fall von Mobbing rät

Magdeburg/Altmarkkreis - „Heute lässt sich Mobbing oft schwerlich ,nur’ noch analog benennen“, weiß Jugendschutzreferentin Katharina Kirst von der Servicestelle Kinder- und Jugendschutz in Magdeburg. Sie hat einen Fall von Mobbing, der sich derzeit in der Altmark zuträgt, analysiert und macht deutlich: Fast immerIntervention komme Cybermobbing hinzu und somit werde das ,herkömmliche’ Mobbing oft noch durch ,Anonymität’ und ,größere Reichweite’ ergänzt. So könne man sich vom Mobbing räumlich wie zeitlich nicht mehr entfernen.