Altmarkkreis Salzwedel weitet Impfangebote aus

Der Landkreis hängt weiter in der Corona-Schleife fest: Mit 148 Neuinfektionen an einem Tag und 814 aktuell infizierten Menschen hat die Infektionslage im Altmarkkreis einen neuen Höchststand erreicht. Vor dem Hintergrund der Zahlen weitet der Kreis nun sein Impfangebot aus und entsendet ein drittes mobiles Impfteam in die Fläche.

Salzwedel - Abermals sieht sich der Altmarkkreis mit einer hohen Zahl an neu Infizierten konfrontiert. „148 Neuinfektionen wurden in den Bereichen der Einheits- und Verbandsgemeinden Beetzendorf-Diesdorf, Gardelegen, Klötze, Kalbe und Salzwedel registriert“, heißt es vom Presseteam des Altmarkkreises.

Und weiter: „Zu den von Infektionsfällen betroffenen Gemeinschaftseinrichtungen zählen die Kindertagesstätte Arche Noah in Gardelegen, die Kindertagesstätte Knirpsenland in Jeetze, die Kindertagesstätte Kuhfelde, die Kindertagesstätte Regenbogen in Gardelegen, die Ganztagsgemeinschaftsschule Lessing in Salzwedel, die Sekundarschule Beetzendorf, die Grundschule Theodor Hermann Rimpau in Kunrau, die Lessing-Grundschule in Salzwedel, die Grundschule Jenny Marx in Salzwedel, das Jahn-Gymnasium in Salzwedel, die Sekundarschule Karl Marx in Gardelegen, die Förderschule für Lernbehinderte Rosa Luxemburg in Gardelegen, die Sekundarschule Johann Friedrich Danneil in Kalbe, eine Pflegeheim aus dem Bereich Gardelegen, eine Einrichtung der Behindertenhilfe in Gardelegen und eine Betreuungseinrichtung für junge Menschen im Bereich Gardelegen.“ Damit befinden sich nach Auskunft des Kreises aktuell 814 Infizierte in der westlichen Altmark.

Nutzen Sie bitte weiterhin die vielfältigen Angebote im Landkreis, um eine Immunisierung zu erhalten Michael Ziche, Landrat

Zudem hat der Landkreis auch wieder zwei Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Dabei handelt es sich um einen 92-jährigen Mann und eine 65-jährige Frau, die in Folge an oder mit einer Corona-Infektion verstorben sind, so Kreissprecherin Birgit Eurich.

Um die Impfquote zu steigern, schickt der Kreis nun ein drittes Impfteam in die Fläche, wie Landrat Michael Ziche erklärt: „Um der aktuellen Nachfrage nach Impfungen gerecht zu werden, hat sich der Altmarkkreis um den Einsatz eines dritten mobilen Impfteams beim Land Sachsen-Anhalt bemüht.“ Dieses sei nun genehmigt, so dass den Westaltmärkern breit gefächerte Impfmöglichkeiten angeboten werden können. „Daher nutzen Sie bitte weiterhin die vielfältigen Angebote im Landkreis, um eine Immunisierung zu erhalten“, so Landrat Michael Ziche abschließend.

Hierhin fährt das Impfmobil

22. November, 10 bis 15 Uhr; Jahrstedter Gemeindesaal, Jahrstedt

24. November, 9 bis 15 Uhr, Sporthalle der Sekundarschule Arendsee

25. November, 9 bis 15 Uhr, Jobcenter Klötze, Str. der Jugend 6, Klötze

29. November, 9 bis 15 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Kakerbeck

3. Dezember, 9 bis 15 Uhr Turnhalle Beetzendorf - Foyer, Friedrich-Engels Str. 14

6. Dezember, 9 bis 15 Uhr; Werksparkplatz der Sonae Arauco Deutschland, Strohmweg 1, Nettgau

8. Dezember, 9 bis 15 Uhr, Sporthalle Kleinau (Einheitsgemeinde Arendsee), Am Bahnhof 6

13. Dezember, 9 bis 15 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Kakerbeck