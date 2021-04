Altmarkkreis: Schüler und Kita-Kinder in Quarantäne

Salzwedel (ao)

Unter den 21 Corona-Neuinfizierten, die der Altmarkkreis am Wochenende meldete, befinden sich Schüler des Salzwedeler Jahngymnasiums. „Hier musste für Schüler und Lehrkräfte der 10. und 11. Klasse häusliche Quarantäne angeordnet werden“, heißt es auf der Internetseite des Landkreises: „Weiterhin sind in Gardelegen die Goethe-Grundschule, die Kinderkrippe Regenbogen und der Kindergarten Sonnenschein mit jeweils einem positiven Fall eines Kindes betroffen.“ Auch in diesen Fällen wurde für Infizierte und direkte Kontaktpersonen Quarantäne angeordnet.

Zwei weitere Todesopfer

Obendrein hat sich leider die Zahl der Verstorbenen seit Ausbruch der Pandemie um zwei weitere auf 63 erhöht. „Im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung sind im Krankenhaus Gardelegen ein 82-jähriger Mann und eine 90-jährige Frau verstorben“, heißt es vom Landkreis.