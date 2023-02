Jugendbeteiligung: Schüler erarbeiten am 22. Februar bei einem von den Jugendorganisationen der SPD, CDU und der Grünen organisierten Treffen in Salzwedel Themen, mit denen sich die Kommunalpolitik aus ihrer Sicht befassen sollte, um die Lebensbedingungen junger Menschen in der Region zu verbessern.

Fotos: privat