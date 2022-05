Altmarkkreis: Wie ein ganzes Dorf zum Flohmarkt wird

Ein Dorf-Flohmarkt soll in Dähre stattfinden. Ideengeber Sascha Balzereit (von rechts), Bürgermeister Bernd Hane und Sieglinde Mahlke hoffen, dass der Gedanke gut angenommen wird.

Dähre - Kein Waldbadfest, keine Weihnachtsfeiern, kein Weihnachtsmarkt, abgesagte Frühschoppen und wenig Vereinsaktivität: Die Liste der Veranstaltungen, die in den zurückliegenden Jahren aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie in der Gemeinde Dähre abgesagt oder verschoben werden mussten, ist lang. Dass darunter das Miteinander in der Gemeinde leidet, weiß auch Bürgermeister Bernd Hane. Doch jetzt gibt es eine besondere Idee, um das zu ändern.