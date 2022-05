Altmarkschau in Fleetmark: Rassekaninchenzüchter räumen Preise ab

Fleetmark - „Wir sind froh, nach der Pause wegen Corona wieder eine Altmarkschau präsentieren zu können“, erklärte Klaus Ihrke vom Fleetmarker Rassekaninchenzuchtverein G 824 am Sonnabend zur Eröffnung in der Fleetmarker Mehrzweckhalle. Dort stellten 3o Zuchtfreunde aus der ganzen Altmark ihre 220 Tiere in 30 Rassen aus. Auf deren Auftritt, Gesundheit und Zuchterfolge sind sie stolz. „Aber an erster Stelle steht bei mir die Freude am Tier, die Entspannung, die mir der Umgang, auch die Arbeit mit ihnen, beschert“, verriet Altmarkmeister Karl-Heinz Herrmann.