Am Arendsee: Rutschgefahr für Fahrradfahrer durch lockeren Sand

Arendsee/Zießau - Die vom Landesforstbetrieb angekündigten Fällarbeiten zwischen Försterwiese und den Feldern nahe Zießau wurden umgesetzt. Direkt am Wegesrand standen trockene Bäume. Einige Stämme ragten auch direkt über diesen Abschnitt und hinterließen bei Spaziergängern sowie Radfahrern, die darunter durch mussten, ein mulmiges Gefühl. Diese Gefahr wurde am Freitag gebannt. Allerdings ging dies nicht spurlos vorüber. Schwere Technik beschädigte teilweise den Seeweg. Darauf verweist Roman Olejnik. Der Zießauer schilderte seine Eindrücke in einer E-Mail: „Als täglicher Benutzer dieses Weges mit meinem Fahrrad kam ich aus dem Staunen nicht heraus. Die großen Reifen dieser Holzfällmaschine zerstörten die ansonsten glatte und gut befahrbare Oberfläche an vielen Stellen.“

Neue Gefahrenquellen

Innerhalb weniger Stunden wurden insgesamt über 40 Bäume beseitigt. „Durch die Beschädigungen entstanden echte Gefahrenquellen, nicht nur für Wanderer sondern auch besonders für Radfahrer , die häufig sturzgefährdet sind“, so Roman Olejnik. Als die Volksstimme sich vor Ort umschaute, geriet plötzlich ein vorbeifahrender Radler durch den losen Sand ins Rutschen und stürzte. Er konnte seine Fahrt unbeschadet fortsetzen. Aber an etlichen Stellen bleibt es riskant. Denn die Oberfläche ist in einigen Bereichen lose, die dünnen Fahrradreifen versinken schnell darin. Eine Nachfrage beim zuständigen Forstbetrieb Altmark (es handelt sich um Landeswald) ergab: Die jetzige Zustand bleibt nicht so. Entstandene Unebenheiten wurden bereits mit Split ausgebessert, aber noch nicht überall. Der Seeweg werde aber wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt, versicherte Andreas Kriebel. Der Leiter des Forstbetriebes Altmark unterstrich im Gespräch, wie wichtig die erfolgten Arbeiten sind. Denn die Verkehrssicherheit stehe an erster Stelle. Dieser stark frequentierte Weg wird darum mit besonderer Obacht betrachtet. Die eingesetzte schwere Technik sei notwendig gewesen, damit die Bäume auch in die richtige Richtung fallen. Die Stämme werden, wenn möglich, verkauft. Die übrigen Reste werden ebenfalls beräumt, noch liegen etlichen Baumteile am Wegesrand. Und auch im Böschungsbereich zwischen der Kreisstraße, die von Arendsee nach Zießau führt, sowie dem Seeweg sind die Spuren der großen Reifen zu sehen.

Das die Promenade wieder vollständig in Stand gesetzt wird, ist auch ein Anliegen der Einheitsgemeinde, der der Seeweg gehört. Arendsees Vize-Bürgermeister Michael Niederhausen kündigte an, darauf zu achten. Auf einen besseren Zustand hofft auch Roman Olejnik, der weitere Gefahrenquellen entdeckt hat. So hängen zwischen Wanderrast und Waldheim-Areal einige trockene Äste direkt über dem Seeweg. Dieser Waldbereich gehört der Einheitsgemeinde Arendsee.