Ampelschaltung in Salzwedel sorgt für Staus und Ärger bei Autofahrern

Salzwedel - Carsten Schramm pendelt wochentags jeden Morgen aus Arendsee nach Salzwedel. An der Ampel auf der B190 neben dem Altmarkcenter begegnet ihm dann regelmäßig ein Ärgernis, wie er sagt: „Ich stehe dort manchmal mit bis zu 20 Fahrzeugen in Richtung Salzwedel in einer langen Rotphase Schlange, während rechts und links in den Seitenstraßen kein einziges Auto wartet.“