Angst um eine marode Grundstücksmauer in Salzwedel

Lutz Spiegel hat die Befürchtung, dass eine Mauer im Grünen Stegel in Salzwedel auf die Fahrbahn stürzen und Menschen verletzten könnte. Der Altmarkkreis Salzwedel sieht indes keine Gefahr.

Salzwedel - „Ich habe Angst, dass die einstürzt.“ Das sagt der Salzwedeler Lutz Spiegel. Gemeint ist eine Grundstücksmauer am Grünen Stegel in Salzwedel. Eine kleine Straße, die an der St.-Georg-Straße aus Richtung Brückenstraßen-Kreisverkehr kommend nach rechts abgeht.