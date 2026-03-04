Behörden geben Entwarnung nach Untersuchungen der Raumluft in Cheine. Tests bestätigen wohl, dass Anwohner aktuell keiner Quecksilberbelastung ausgesetzt sind.

Cheine. - Wie Landrat Steve Kanitz bei einem Pressegespräch gestern mitteilte, hat der Altmarkkreis aufgrund der Vorbehalte der Bürger gegen das Labor von Neptune Energy nun das unabhängige Landesamt für Umweltschutz (LAU) mit den weiteren Untersuchungen und Beprobungen an der quecksilberverseuchten Straße Molochsberg beauftragt. „Wir wollen das Vertrauen der Leute zurückgewinnen“, begründete Kanitz, auch wenn er selbst nicht annehme, dass das akkreditierte Labor von Neptune Energy irgendweIche Werte manipulieren würde.