Kriminalpolizei ermittelt Anzeige wegen unterlassener Hilfeleistung - Haben Passanten den Salzwedeler einfach liegen lassen?

Sind Kunden eines Schnäppchenmarktes in Salzwedel an einen am Boden liegenden Mann vorbeigegangen, ohne ihm zu helfen? Ein Arztbericht legt das nah. Nun hat der Sohn des Verstorbenen Strafanzeige gestellt. Es ist ein Fall der betroffen macht.