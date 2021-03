Nach Ostern sollen Hausärzte im Altmarkkreis Salzwedel Impfen. Auch zum Testen informiert die Verwaltung.

Salzwedel l Wie geht es nun weiter in Sachen Testen? Diese Frage umtreibt nicht wenige Westaltmärker, wie sich in Anrufen und E-Mails bei der Volksstimme beinah täglich zeigt. „Die Bundesregierung hat jedem Bürger einen Schnelltest pro Woche versprochen. Leider ist mir nicht bekannt, wo man diesen in Salzwedel durchführen kann“, schreibt exemplarisch ein Leser via Mail. Die Volksstimme hat die Fragen an die Kreisverwaltung weitergereicht.



Seite bietet Überblick

„Testberechtigt sind Apotheken, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Hausärzte“, beginnt Kreissprecherin Birgit Eurich in ihrem Antwortschreiben. Doch ganz so einfach scheint es sich dann doch nicht zu gestalten. Denn nicht alle diese Institutionen würden den PoC-Antigen-Test, sprich den Schnelltest, anbieten. Wer aber wissen möchte, ob die Apotheke des Vertrauens besagten Test anbietet, kann dazu auf das Internet zurückgreifen. Genau genommen auf die der Apothekenkammer Sachsen-Anhalt. „Die Seite wird tagesaktuell aktualisiert“, informiert eine Mitarbeiterin der Kammer.



Wer schlussendlich auf die Seite klickt, wird sehen, dass sowohl in Gardelegen als auch Kalbe und Salzwedel Apotheken den Schnelltest anbieten. In Gardelegen sind es die La Vie- und die Rosen-Apotheke. In Kalbe bieten die Danneil- und die Stadt-Apotheke die Schnelltests an und in der Kreisstadt die Hansa-Apotheke. Weitere Apotheken im Landkreis sind bisher mit Stand vom 24. März um 16.30 Uhr nicht aufgeführt.



Der Kreisverwaltung geht das wohl nicht weit genug. Denn wie Birgit Eurich weiter erläutert, sei der Landkreis im Gespräch mit weiteren Dienstleistern und Institutionen, um das Angebot auszuweiten.



„Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, muss zwingend ein regulärer PCR-Test folgen“, betont die Kreissprecherin. Zudem müsse ein positiver Test umgehend dem Gesundheitsamt des Kreises gemeldet werden und sich die infizierte Person in Quarantäne begeben.