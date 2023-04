Lebensmittel statt Leerstand: Unternehmer Kasim al Dagher an der Eingangstür zu seinem neu eröffneten Laden in der Breiten Straße in Salzwedel.

Salzwedel - Der Leerstand in der Innenstadt von Salzwedel hat sich in den vergangenen Monaten noch einmal verstärkt. Im vergangenen Jahr schlossen nach dem vietnamesischen Gemüseladen in der Breiten Straße die „Altmärker“-Fleischerei unweit vom Rathausturmplatz und das beliebte Café Schwarzer Adler direkt gegenüber. Auch das „Café am Stadttor“, die Modegeschäfte Gina Laura und Janet’s gaben auf. Ein Syrer nutzte die Chance.