Heimatgeschichte Archälogen sicher: Neben dem Arendsee gab es noch ein Gewässer

Der versunkene Prahm in Arendseer war bereits häufiger Thema. Doch auch an Land gibt es einiges zu entdecken. Archäologen richten den Blick verstärkt in den südlichen Bereich der Einheitsgemeinde und haben Spuren aus der Bronzezeit gefunden.