Arendseer Feuerwehr erhält Spezialfahrzeug für Katastrophenfall

Landrat Michael Ziche (von links) übergab den Schlüssel für das neue Einsatzleitfahrzeug für den Katastrophenschutz an Vizewehrleiter Kevin Lahmann von der Arendseer Ortsfeuerwehr.

Arendsee - Schlüsselübergabe am Dienstag vor dem neuen Arendseer Feuerwehrgerätehaus am Dessauer Worth: Vizewehrleiter Kevin Lahmann nahm den Schlüssel für den modernen Einsatzleitwagen ELW2-KatS vom Altmarkkreis-Landrat Michael Ziche in Empfang.