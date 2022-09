Arendseer Fontaneschule will gegen Mobbing vorgehen

Mia Retzlaff (von links), Darleen Stock, Lennard Kunze (von rechts) und Leon Beyer waren zusammen mit Matondo Castlo bei der Aktion Schule gegen Rassismus in Berlin.

Arendsee/Halle - „Wir wollen mehr Verantwortung an unserer Schule übernehmen und für einen fairen Umgang untereinander eintreten“, erklärte gestern Darleen Stock aus der 10b. Ideen dafür sammelten sie beim Landestag für Schulen ohne Rassismus am 21. September in Halle.