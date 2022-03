Arendseer Kindern wird Yoga spielerisch bereits früh näher gebracht

Das Thema gehört im Kinder- und Elternzentrum Seeperle in Arendsee zum Alltag. Die neuen Kinderbereiche am Rundweg verstärken das vorhandene Interesse.

In der Übung Frösche geht es auch darum zu springen. Dies machte den Kindern sichtbar große Freude. Sie absolvierten die Aufgaben mit viel Einsatz. Die Tücher in der Mitte symbolisieren den Arendsee.

Arendsee - Morgendliches Aufstehen an einem wunderschönen Sommertag, ein Spaziergang zum Arendsee, über eine Wiese mit Rast am Baum, Blicke in ein Buch, tierische Entdeckungen im Wasser und schließlich der Mond am Himmel: Erzieherin Birgit Muhl begleitete die Kinder in Form von Erzählungen auf einem Ausflug.