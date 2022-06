Kinder Arendseer Kindertagesstätte möchte mehr wahrgenommen werden

Die kleine Kindertagesstätte Kunterbunt im Arendseer Ortsteil Binde will in der Öffentlichkeit mehr Präsenz zeigen. Der Förderverein wirbt mit dem familiären Charakter der Einrichtung und plant unter anderem ein Banner am Straßenrand.