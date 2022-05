Arendseer Verein Hilfswerk „Kinder von Tschernobyl“ begeht 30-jähriges Jubiläum

Um das Hilfswerk Kinder von Tschernobyl ist es still geworden. Zum zweiten Mal kam wegen Corona kein Feriencamp am Arendsee zustande. Dabei wird der Verein im November 30 Jahre alt.

Arendsee /Beuster - „Es war nach dem Heiligabendgottesdienst 1990 in der Klosterkirche Arendsee. Eine Kindergruppe war aufgefallen, aber nicht weiter beachtet worden….“, schreibt Pastorin Veronika Benecke in ihren Erinnerungen an den Auslöser zur Vereinsgründung. Im Gespräch mit zwei Betreuerinnen habe sich herausgestellt, dass die Gruppe aus Weißrussland kam und zum Erholungsaufenthalt im Luftkurort war. „Sie fühlten sich alleingelassen und suchten Unterstützung.“ Wenig später kam es zu einem ersten Treffen, schließlich zur Vereinsgründung. „Bereits am 13. November 1991 wurde das Hilfswerk Kinder von Tschernobyl im Vereinsregister eingetragen“, endet der Bericht der Vereinsvorsitzenden Veronika Beneckes. Gründungsmitglieder waren Bürger aus dem Umland Seehausens, aus Arendsee und Umgebung.