Arendseer Weg am Ufer: Schlamm und Pfützen sorgen für viel Ärger

Er gilt als die am meisten genutzte Erholungs-Attraktion der Region und steht derzeit doch permanent in der Kritik: der Seeweg. Die Volksstimme schaute sich vor Ort um.

Arendsee - Es mangelt an Arbeitskräften für die Pflege sowie am Geld (Sanierung), die gefällten Bäume werden entfernt, sobald dafür Zeit ist: Diese Aussagen gibt es seitens der Verwaltung der Einheitsgemeinde Arendsee häufig, wenn der Zustand der Promenade am Ufer der Blauen Perle Thema ist. Oftmals war immer nur ein Problem gerade aktuell. Doch dies ist seit einigen Wochen anders.