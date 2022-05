Arendseer wollen Kindern eine Freude machen und hoffen auf viele Spenden

Sibylle Grünwald und Karola Böttcher ziehen an einem Strang. Sie hoffen, am Ende der Mühen möglichst viele Pakete auf Reisen schicken zu können. Und zwar mit Inhalten, die Kindern in armen Ländern Freude bereiten.

Arendsee - Die Aktion Weihnachten im Schuhkarton hat im Luftkurort Tradition. Das spricht sich auch in der Salzwedeler Region rum. Von dort gibt es derzeit verstärkt Nachfragen von Menschen, die ebenfalls helfen wollen, aber nicht genau wissen, wo sie die Pakete abgeben können. Es mangelt in Salzwedel coronabedingt an Sammelstellen. In Arendsee gibt es aber Anlaufstellen.