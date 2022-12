Ärger um Hausaufgaben über Weihnachten Respektlos? Gewaltiger Zoff um Salzwedels Zukunft - SPD kontert Die Linke

Eigentlich wird debattiert, wenn ein Haushalt in die Fachgremien geht. Nicht so in Salzwedel: Bereits jetzt knirscht es. In den Hauptrollen: Die Stadträte Marco Heide und Norbert Hundt so wie Bürgermeisterin Sabine Blümel in einer Nebenrolle.