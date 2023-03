Medizin Ärztemangel im Altmarkkreis verschärft sich: Lange Wege für Patienten

Der Fachärztemangel in Salzwedel und der gesamten Westaltmark verschärft sich weiter. Einen Hautarzt gibt es in der Region gar nicht mehr, bald auch nur noch einen Kinderarzt. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Mediziner anlocken will.