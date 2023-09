Medizin in Sachsen-Anhalt Ärztemangel im Altmarkkreis - selbst Versorgung von Notfällen schwierig

Augenarzt, Hautarzt, Kardiologe: Beim Thema Fachärzte wird es in der Altmark dünn. Selbst in Salzwedel ist es eine Herausforderung, eine Versorgung der Patienten sicherzustellen. Teils müssen weite Wege in Kauf genommen werden. Und eine Besserung ist nicht in Sicht: im Gegenteil.