Im Zwischenlager in Gorleben stehen 113 Castorbehälter mit ausgebrannten Brennelementen. Insgesamt sind in Deutschland 27.500 Kubikmeter hochradioaktiver Atommüll sicher zu entsorgen. Erst in einer Million Jahren soll die Strahlung vollkommen abgeklungen sein.

Salzwedel - Wie auch schon in Gorleben wird von Geologen Steinsalz als eines der besten Wirtsgesteine, wie es in der Fachsprache heißt, für die Einlagerung ausgebrannter Brennstäbe aus Atomkraftwerken angesehen. Salzstöcke gebe in der westlichen Altmark viele. Von ihnen und den anderen Gesteinsarten im Untergrund konnten sogar bereits 3-D-Modelle angefertigt werden. Rückt die Altmark deshalb und wegen ihrer dünnen Besiedlung besonders in den Fokus bei der Suche nach einem Endlager?