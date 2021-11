Auch 2021 kein Turmblasen in Salzwedel

Salzwedel - Nun ist die Katze aus dem Sack: Auch in diesem Jahr wird es Heiligabend kein Turmblasen in Salzwedel geben. Damit müssen die Einwohner das zweite Jahr in Folge auf diese liebgewonnene Tradition in ihrer Stadt verzichten.

Wie Bürgermeisterin Sabine Blümel erklärt, lasse die pandemische Lage mit dem einzuhaltenden Abstand zwischen den Menschen von 1,5 Metern die Veranstaltung nicht zu.

Weihnachtsmarkt noch in der Schwebe

In den Jahren zuvor sind etwa 1000 Menschen in das Stadtzentrum zum Rathausturmplatz geströmt, um gemeinsam den Weihnachtsliedern vom Rathausturm zu lauschen und sich mit Freunden auszutauschen. Viele Besucher stehen seit Jahren immer auf der selben Stelle um den Rathausturm und verabreden sich dort mit Bekannten.

Noch nicht abgesagt ist bisher der Weihnachtsmarkt in Salzwedel. Eine finale Entscheidung steht noch aus.