Altmark-Krimi Auf Mörderjagd am Arendsee

Krimiautorin Sina Kongehl-Breddin weckt in ihrem neuen Buch den „Zorn der Vergangenheit“. In dem jüngst unter diesem Titel veröffentlichten Altmark-Krimi der Stendaler Autorin Sina Kongehl-Breddin liegt der Tatort am Arendsee.