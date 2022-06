Aufgedeckt: Was Frauen in ihren Handtaschen haben

Die englische Königin hat ein Marmeladenbrot dabei. Und die deutschen Frauen? Die Volksstimme hat in Salzwedel in die Handtaschen geschaut. Das Ergebnis hat selbst die Ehemänner zum Staunen gebracht.

Was Frauen in die Handtasche stecken? Im Zweifel sogar Hunde.

Salzwedel - Es gibt sie in allen Farben und Facetten: Klein wie eine Geldbörse oder Modell Seesack. Für ein paar Euro oder gleich im Wert einer Luxusvilla. Doch alle eint: Sie sind so unergründlich wie der Marianengraben. Zumindest für die Männerwelt. Da wundert es wenig, dass Frauen wohl durchschnittlich 76 Tage im Jahr darin etwas suchen. Doch wonach eigentlich? Was haben die Damen in ihren Taschen und wie viel Gewicht tragen sie mit sich? Wir haben Frauen in der Altmark in die Heiligtümer hineingeschaut und nachgewogen.