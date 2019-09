Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist in der Altmark gegen eine Mauer geprallt und noch am Unfallort verstorben.

Jeggai (vs) l Im Altmakrkkreis Salzwedel ist in der Nacht zum Sonnabend ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 38-jährige Mann aus Gardelegen befuhr mit seiner Honda CBR 125 R die L 26 aus Richtung Breitenfeld kommend in Richtung Jeggau. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Motorradfahrer in der Ortslage Eigenthum beim Durchfahren einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Dabei erlitt er schwere Schädelverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Bezüglich der Unfallursachenermittlung wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen. Die Grundstückmauer wurde durch die Kollision stark beschädigt, am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.