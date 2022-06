Aus Arendsee in andere Länder: 106 weihnachtliche Überraschungen werden Kinder erfreuen

Arendsee - „40 Kartons habe ich schon nach Wittenberge gebracht, die anderen kommen dort auch hin“, so Sibylle Grünwald. Die Arendseerin nahm Spenden für Weihnachten im Schuhkarton an. Von Karola Böttcher wurde sie tatkräftig unterstützt, auch in der Knüddelstube konnten Geschenke abgegeben werden. Es gab sogar einen kleinen Rekord.