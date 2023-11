Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Diesdorf - Es sei ihr Herzensprojekt gewesen, eine Nahwärmeversorgung in Diesdorf aufzubauen, sagt Wilfried Schulze, einer der beiden Geschäftsführer der Energiepark Diesdorf GmbH und Co. KG. Zweieinhalb Jahre hätten sie viel Geld und Arbeitszeit in dieses Vorhaben investiert. Doch zuletzt hätten sie sich mit immer mehr Problemen konfrontiert gesehen, die die Umsetzung nicht mehr wirtschaftlich erscheinen ließen. „Wir hatten viele schlaflose Nächte und haben uns auch in Rücksprache mit unseren Beratern entschieden, das Wärmenetzprojekt nicht weiter zu verfolgen“, erklärt er. Darüber seien die Interessenten, die einen Vertrag unterzeichnet hätten, Ende Oktober schriftlich informiert worden.