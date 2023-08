Siedenlangenbeck - 9889 Kilometer hat der W 50 auf dem Tacho, der der Freiwilligen Feuerwehr Siedenlangenbeck immer treue Dienste geleistet hat. „Er ist Baujahr 1972. Unsere Wehr hat das Fahrzeug in den 1990er Jahren vom Unternehmen Erdgas gekriegt und neu aufgebaut“, weiß Ortswehrleiter Georg Tiebermann über die Geschichte.

Die Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf, der Träger, habe den LO vor gut zwei Wochen abgemeldet. Weil er zu alt sei. „So richtig verstehen können wir das immer noch nicht. Hier demotiviert es die Aktiven, weil nicht mehr alle zum Einsatz mitfahren können“, erklärt der 36-Jährige, der in diesem Jahr die Verantwortung vom langjährigen Ortswehrleiter Werner Serien übernommen hat. 27 Männer würden derzeit zur aktiven Truppe gehören. In das einzige noch vorhandenen Fahrzeug, einen LF 8/6, würden nur neun Leute reinpassen.

Wechsel an der Wehrspitze

Der Neue an der Spitze der Siedenlangenbecker Ortswehr, der noch den Lehrgang Leiter einer Feuerwehr in Heyrothsberge absolvieren muss („es gibt nur ganz wenig Plätze“), hofft auf weitere Mitglieder durch die Werbung beim Tag der offenen Tür am Gerätehaus. Da ist natürlich der W 50 mit ausgestellt. „Der geht jetzt an die Gemeinde zurück, wurde ja damals von Siedenlangenbeck gekauft“, schildert Georg Tiebermann. Was damit werden solle, sei noch nicht entschieden.

Der neue Ortswehrleiter hat als 16-Jähriger bei der Feuerwehr angefangen. „Das liegt in der Familie“, ergänzt Jörn Thaute, Vorsitzender des Feuerwehr-Fördervereins, der die Veranstaltung organisiert hat, und fügt erklärend hinzu: „Sein Vater Dirk war zuvor stellvertretender Ortswehrleiter.“ Die Aufgabe habe Sebastian Schwieger übernommen.

Für den Brandschutz im eigenen Ort da zu sein, das sei für ihn die Motivation, sich in der Wehr zu engagieren, beschreibt Georg Tiebermann. Vielleicht wächst die Truppe noch, hofft er. Potenzial gebe es auf jeden Fall im Ort.