Magdeburg/Barnebeck. - Die verschiedenen Facetten des Landlebens soll der Fotowettbewerb „LANDleben in Sachsen-Anhalt“ beleuchten, den die Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen initiiert hat. Barnebecks Ortsbürgermeister Toni Winkelmann hat mitgemacht.

Junge Mütter mit Kinderwagen beim Dorfspaziergang

Mit seinem Bild „Sonntagsspaziergang“ hat er den zweiten Platz errungen. „Auf dem Handyfoto sind vier Barnebeckerinnen jeweils mit Kinderwagen zu sehen, wie sie gemeinsam durch den Ort spazieren“, beschreibt Winkelmann sein Werk. In Barnebeck gebe es derzeit in einigen jungen Familien Nachwuchs, und das habe er zeigen wollen.

Preisverleihung im Magdeburger Landtag

Am 13. März fand die Preisverleihung im Magdeburger Landtag statt, zu der neben Winkelmann auch drei der Mütter auf dem Foto sowie Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining anreisten. „Er hatte mir den Tipp mit dem Fotowettbewerb gegeben, war sozusagen der Auslöser“, berichtet Winkelmann.

Erstplatzierter wegen Krankheit nicht anwesend

Da der Erstplatzierte des Wettbewerbs krankheitsbedingt nicht habe anreisen können, hätte die Aufmerksamkeit bei der Preisverleihung auf ihm und seinen Begleiterinnen gelegen, freut sich der Barnebecker. „Ich fand es toll, dass die jungen Muttis mitgekommen sind“, unterstreicht der Ortsbürgermeister. „Das Foto wäre ohne sie nicht möglich gewesen.“

Deswegen mag ich Barnebeck so sehr

Die abgebildete Szene hätte er nach einem Dorffrühstück eingefangen, das der Barnebecker Dorfverein im Sommer vergangenen Jahres veranstaltet hat. Es bildet also ganz real einen Teil des Dorflebens in der Salzwedeler Ortschaft ab. „So ist Barnebeck“, schwärmt Winkelmann, „deswegen mag ich dieses Dorf so sehr.“

Foto kommt ins Dorfgemeinschaftshaus

Das Foto, das für die Ausstellung auf Plexiglas aufkaschiert wurde, hat Winkelmann als Kopie auch selbst erhalten. „Es sieht sehr hochwertig aus. Ich möchte es im Barnebecker Dorfgemeinschaftshaus aufhängen“, kündigt Winkelmann an.