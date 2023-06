Manch Autofahrer mag sich schon über das Gerät gewundert haben. Neuerdings gibt es an der B190 teure Fotos von der Polizei. Und nicht nur dort.

Pretzier - Beim ersten Blick sieht es wie ein Anhänger aus. Doch wer bei Salzwedel zu schnell unterwegs ist, bekommt nun Post von der Bußgeldstelle.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Die Polizeiinspektion Stendal überwacht nämlich in Pretzier auf der B 190 in Richtung Ritzleben seit einigen Tagen mit einem so genannten Enforcement-Trailer die Einhaltung von Tempo 50. Es handele...