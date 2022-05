Wirtschaftliche Schieflage Automobilindustrie: Hoffnung für TEC in Salzwedel lebt weiter

Für TEC in Salzwedel ist das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Dennoch geben Insolvenzverwalter und Belegschaft die Hoffnung auf einen Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze in Salzwedel nicht auf. Nun scheint wieder Licht am Ende des Tunnels.