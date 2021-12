Babyboom im Altmarkkreis über die Weihnachtsfeiertage

Salzwedel (vs) - Paulina Victoria, heißt das erste Baby das am Heiligabend im Krankenhaus Salzwedel das Licht der Welt erblickte. Um um 10.42 Uhr begrüßte es lautstark seine Eltern, berichtet Ivonne Bolle, Pressesprecherin des Altmark-Klinikums. Die Hebammen notierten als erste Daten 3385 Gramm Gewicht und eine Größe von 52 Zentimetern.

Insgesamt wurden über die Feiertage im Zeitraum vom 24. bis zum 26. Dezember neun Mädchen und Jungen in den Krankenhäusern des Altmark-Klinikums geboren, vier von ihnen in den Kreißsälen in Gardelegen und fünf in Salzwedel. Neben Paulina Victoria sind auch Mila, Pepe Helmut, Maddie Jolie, Milan Georg, Paul, Richard, Bennet und Finn-Luca in diesem Jahr sicherlich das schönste Weihnachtsgeschenk für ihre Eltern.