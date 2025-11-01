weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Geburt: Babyklappen fehlen – was das Altmark-Klinikum leistet

Ungewollte Schwangerschaft Wenn das Baby nicht gewollt ist

In welchem Ausnahmezustand sich Frauen bei einer ungewollten Schwangerschaft befinden und wie sich das auswirken kann, erzählt eine versierte Beraterin.

Von Antje Mewes Aktualisiert: 02.11.2025, 17:50
Eine Puppe wird in eine Babyklappe gelegt. Im Altmarkkreis gibt es dieses Angebot nicht.
Eine Puppe wird in eine Babyklappe gelegt. Im Altmarkkreis gibt es dieses Angebot nicht. Foto: dpa

Salzwedel. - Immer wieder kommt es vor, dass tote Neugeborene gefunden werden, so Mitte Oktober in einem Ort in Baden-Württemberg, wo der Leichnam eines Babys in einem Müllsack abgelegt wurde. Ereignisse, die für Entsetzen und Trauer sorgen, aber wie könnte so etwas verhindert werden?