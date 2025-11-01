In welchem Ausnahmezustand sich Frauen bei einer ungewollten Schwangerschaft befinden und wie sich das auswirken kann, erzählt eine versierte Beraterin.

Wenn das Baby nicht gewollt ist

Eine Puppe wird in eine Babyklappe gelegt. Im Altmarkkreis gibt es dieses Angebot nicht.

Salzwedel. - Immer wieder kommt es vor, dass tote Neugeborene gefunden werden, so Mitte Oktober in einem Ort in Baden-Württemberg, wo der Leichnam eines Babys in einem Müllsack abgelegt wurde. Ereignisse, die für Entsetzen und Trauer sorgen, aber wie könnte so etwas verhindert werden?