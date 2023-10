Kezhia H. wurde erstochen und an einem einsamen Ort vergraben. Dass sie gefunden wurde, gab dem Fall die Wendung. Im Prozess gab es einen Einblick in die Polizeiarbeit.

Spuren eines Minibaggers führten die Polizei in dieses Bilrkenwäldchen auf dem Areal der Kieskrube Bahrdorf. Im Hintergrund das wiederöffnete Erdloch, in dem Kezhia H. gefunden wurde.

Stendal - Am 4. März verschwindet die junge Klötzerin Kezhia H. spurlos. Insgesamt 47 Tage lang bleibt die 19-Jährige wie vom Erdboden verschluckt. 20. April wird ihre Leiche gefunden. Vergraben an einem Ort, der nur selten von Menschen betreten wird. Wie die Polizei ihr einsames Grab ausfindig macht, ist Inhalt einer Aktennotiz, die am Dienstag während des zweiten Prozesstages gegen ihren mutmaßlichen Mörder Tino B. im Landgericht Stendal öffentlich wird. Das Protokoll einer erfolgreichen Spurensuche verliest Richterin Dietlinde Storch.