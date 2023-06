Neben dem Deba-Gelände am Nachtweidenweg sind Anwohner entrüstet: Unbekannte haben dort große Mengen Bauabfälle einfach an der Straße entsorgt.

Bauabfälle in Salzwedel illegal am Straßenrand abgekippt

Über den Müll am Weg hinter dem Deba-Gelände haben sich gleich mehrere Anwohner geärgert.

Salzwedel - Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht Leser anrufen und sich über achtlos in die Landschaft geworfenen Müll beschweren. Besonders erbost war Lutz Spiegel aus Salzwedel, als er einen großen Haufen Unrat nebst Metallabfällen, Elektrogeräten und Bauschutt am Nachtweidenweg neben dem Deba-Gelände entdeckte.