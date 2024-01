Im Rahmen der Bauernproteste blockierten Trecker am 10. Januar eine Kreuzung in Lübbow. Angemeldet war diese Versammlung nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel. - Groß und schwer standen die Trecker diese Woche mit ihren riesigen Reifen auf Straßen und Kreuzungen. An ein Durchkommen war für Autofahrer nicht zu denken. Sie mussten Umwege und Zeitverluste in Kauf nehmen, um an ihr Ziel zu gelangen. Rechtlich warf diese Protestaktion Fragen auf.