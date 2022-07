Bausektor: Wie sich der Klimawandel in der Altmark auswirkt

Altmark - 38 Grad im Schatten, die Sonne brennt erbarmungslos. Wer kann, sucht sein Heil in Seen und Freibädern oder verrammelt Türen und Fenstern, um der Hitze im Haus zu entgehen. Wer arbeiten muss, versucht Abhilfe zu schaffen. In manchen Büros stehen Wasserbehälter für die Füße unterm Schreibtisch. Ventilatoren wälzen Luft um. Bauarbeiter hingegen sind den klimatischen Veränderungen ausgesetzt. Sie stehen auf Dächern, verteilen heißen Asphalt und pflastern Wege. Sowohl für sie als auch das Material werden längere und heißere Perioden zum Härtefall.