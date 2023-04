Der Kreisverkehr an der B 71 ist wieder befahrbar, da wird die nächste Bundesstraße gesperrt. Autofahrer müssen sich wieder auf eine Umleitung bei Salzwedel einstellen.

Salzwedel/Pretzier - Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Während der Fuchsberg-Kreisverkehr an der B 71 wieder befahrbar ist und die letzten Arbeiten erledigt werden, rücken an anderer Stelle schon wieder Baufahrzeuge an.